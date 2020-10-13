Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме суворі карантинні обмеження [ Редактировать ]
Суворіші обмеження, але без локдауну. Таке пропонуватимуть у Міністерстві охорони здоров'я сьогодні під час засідання уряду. За даними Міністерства охорони здоров'я, нині зростає навантаження на медичну систему. Натепер у лікарнях перебуває близько 20 тисяч пацієнтів.
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