На Закарпатті жителі забезпечують паприкою всю Україну [ Редактировать ]
На Закарпатті в розпалі сезон збору солодкого перцю. З нього виготовляють - паприку. І забезпечують усю Україну. Процес довготривалий, а ще дуже колоритний. Майже кожну оселю прикрашають перцеві гірлянди. Моя колега Мар'яна Мартин усе бачила.
Хліб на столі - голова. Тільки не у Великій Доброні. У цьому компактному угорському селі на Закарпатті головує червоний перець. А точніше - паприка, спеція з меленого перцю. Її жителі додають буквально в усе.
Вирощують перець тут масово. Започаткували традицію давно:
Янош Кіш, житель Великої Доброні:
50 років тому назад.
Червоний солодкий перець тут спеціального сорту - добронського. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. Починають із підготовки насіння.
Бейла Соні, житель Великої Доброні:
Ось так розрізаю перець і вичищаю насіння в окрему посудину. Потім будемо його сушити. Готуватимемо десь кілограмів п'ять для наступного сезону.
Садять іще з січня. Кущі перцю вирощують під плівкою, а в серпні починають збирати. Саме зараз перець сушать. Із висушеного овочу й виготовляють духмяну спецію - мелену паприку. Процес триває майже місяць.
Юдіта Соні, жителька Великої Доброні:
Після того, як перець два тижні посохне на сонечку, ми заносимо його в цю кімнату, пакуємо ось у такі плетені мішки, розтоплюємо пічку і підсушуємо ще близько десяти днів. Ось такий сухий він має бути.
Яскрава паприка прикрашає майже кожне обійстя. Такі гірлянди з перцю майструють усією сім'єю.
Ця в'язка свіжих перців завдовжки 2 метри важить 5 кілограмів, після сушки з неї виходить всього 1 кілограм меленої паприки.
Коли перець стає твердим і розсипається в руках, його мелють. Тричі проводять через спеціальне обладнання і врешті отримують паприку.
Перець сюда йде, кидаю, молоту і всьо.
Велика Добронь стала столицею перцю. Адже це єдине місце в Україні, де вирощують та виготовляють спецію в таких масштабах. Мелена паприка годує все село. Її продають по всій Україні. Цьогорічна ціна - 75 гривень за кілограм. Самі ж жителі села з'їдають по 5 кілограмів паприки на рік.
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