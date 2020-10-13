В Киеве на карантин закрывают школы [ Редактировать ]
В Киеве на карантин закрыты пять школ. 520 классов находятся на дистанционном обучении. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Три школы закрыты в Печерском районе, одна - в Оболонском и одна - в Подольском. В этих заведениях обнаружены случаи заражения коронавирусом среди учителей.
Также на дистанционном обучении находятся 520 классов в 174 школах города. Коронавирус обнаружен у 591 ученика и у 403 педагогов.
Как и вчера, на карантине два детских садика. Из-за случаев заражения закрыты 74 группы в 66 садиках.
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