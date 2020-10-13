Під окупованою Горлівкою активізувалися ворожі диверсанти [ Редактировать ]
185 мільйонів гривень для постраждалих від луганських пожеж - саме стільки грошей на компенсації виділив уряд. Тим людям, у кого вогонь знищив житло - мають заплатити по 300 тисяч на сім'ю. Родинам загиблих - по 200 тисяч. Крім того, держава обіцяє гроші й за лікування - по 50 тисяч кожному, хто зазнав тяжких травм, по 20 - за легкі.
Тим часом на Донбасі знову "не тихо". Ворог шість разів відкривав вогонь по українським військовим - гатив по позиціям з гранатометів.
Це - передові армійські позиції під окупованою Горлівкою. Сьогодні вночі бойовики обстрілювали їх з міномета, чого давно вже не було на цьому напрямку.
Усе почалося з того, що наші вояки помітили ворожих диверсантів, і це їх сполохнуло. Вочевидь, щоб прикрити їхній відхід, бойовики відкрили вогонь.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Все почалося близько дванадцятої години. Спочатку були кулеметні черги. А до цього були помічені у тепловізор дві особи. Почалися кулеметні черги, а потім мінометний обстріл.
Ворожий обстріл тривав досить довго. На щастя, міни вдарили хоч і поблизу, але не влучили в самі окопи. Постраждалих і поранених немає.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Протягом години це все тривало, вся оця подія. Мін десять прилетіло точно. У нашу сторону.
Взагалі найманці тут поводяться доволі зухвало. Активно укріплюються, проте особливо не ховаються, - розповідають вояки:
Тільки що двоє проводили інженерні роботи, ми це фіксуємо, знімаємо. А зараз двоє відкрили бліндаж, бо переважно він закритий, замаскований маскувальною сіткою. - Це так роблять, коли вогонь відкривають? Так, а ще - коли проводять інженерні роботи.
Як, наприклад, на відео, яке зняли на цьому ж напрямку трохи раніше.
Крім того, декілька днів тому в одного з наших захисників ледь не влучив ворожий снайпер.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Побачили дві особи, почали спостерігати - а вони ліхтариками світити почали, привлікали нас. І коли ми почали з тепловізором виглядувати, куля снайпера пролетіла над головами.
Тож бійці тут у постійному напруженні. Попри перемир'я, "прилетіти" може будь-якої миті.
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