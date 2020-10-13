Без ліків вони не можуть дихати і їсти. Батьки дітей з рідкісними захворюваннями вийшли на протест на Рівненщині. У Костополі вони зібралися біля міської ради - вимагали життєво необхідних препаратів. Чому фінансування припинилося та чого чекати таким родинам?

Діані - сімнадцять. У неї рідкісна недуга - муковісцидоз. Це спадкове рідкісне захворювання, яке вражає дихальну і травну системи.

Діана Кричильська, хвора на муковісцидоз:

Зранку встаєш, робиш інгаляцію, потім снідаєш, то треба перед сніданком за хвилин 5-20 випити таблетки від підшлункової.

Вчасний прийом ліків дає змогу таким, як Діана, жити повноцінно, але без препаратів їм загрожує інвалідність.

Петро Кричильський, батько Діани:

Зараз потреба у нас на четвертий квартал 235 тисяч на три місяці - це ж не реально.

Раніше кошти на ліки батькам давала держава, та від липня жодної копійки не надходило.

Людмила Мельник, жителька Костополя, мама хворої на муковісцидоз:

Рецепт нам лікар виписує рецепт. І з рецептами йдемо в аптеку. В аптеці сказали вчора: на дитину тільки до 5 тисяч. До 5 тисяч при потребі 100!

Від безвиході батьки в Костополі вийшли на протест з вимогою дофінансувати купівлю життєво необхідних препаратів.

Немає ліків - немає життя, - кажуть батьки.

Це 1800, а це - 2900. Моя дитина не їсть ні хліба, ні риби, ні м'яса. Не можна їй - білок не перетравлюється. Без оцих ліків вона не живе.

Загалом у Костопільському районі зо два десятки орфанних хворих. Річна потреба на лікування сягає 7 мільйонів гривень. У мерії пообіцяли надати матеріальну допомогу, більше нічим зарадити не можуть.

Володимир Волос, заступник міського голови Костополя:

Ми не маємо можливості планувати мільйони, бо в нас не такий великий бюджет. 200 тисяч дали. На цій сесії, це буде через день, ще дамо 160 тисяч.

Цьогоріч з районної скарбниці на орфанних пацієнтів виділили майже 2 мільйони гривень. Та місцеві бюджети покривають лише 40 відсотків від потреби. Левова ж частка - на державі. Та цього року закупівлі ліків у регіони ще не надходили.

Світлана Олійник, завідувачка центру муковісцидозу Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення:

На 2020 рік зроблено замовлення для дітей на 6 мільйонів 648 тисяч, і на дорослих на 5 мільйонів 400 тисяч. Єдине, ми ще просто не отримали цих препаратів.

Скільки чекати на препарати для орфанних пацієнтів - ані місцеві, ані обласні чиновники сказати не можуть. А батьки рахують кожну пігулку, бо до того часу дітям ще треба дожити.