"Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха": Шевченко сорвался перед игрой с Испанией (видео) [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
Во вторник, 13 октября, сборная Украины завершает марафон матчей с тремя последними чемпионами мира за 6 дней. После поражений от Франции (1:7) и Германии (1:2) команда Андрея Шевченко в рамках Лиги наций принимает Испанию - победителя Мундиаля-2010.
Начало игры на НСК "Олимпийский" в Киеве - 21:45.
После трех поражений подряд главному тренеру национальной Андрею Шевченко не до шуток. Накануне на открытой тренировке "сине-желтых" Шевченко показал, насколько он недоволен своими подопечными, которые пропустили 13 голов в последних трех играх.
На тренировке он вычитал 21-летнего защитника "Динамо" Виталия Миколенко.
Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?
Напомним, что встреча в Париже завершилась со счетом 7:1 в пользу французов. Это крупнейшее поражение в истории сборной Украины. До этого антирекорд был 0:4: дважды с таким счетом украинцы проигрывали испанцам и еще по разу хорватам и чехам.
Ранее мы писали, что сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА.
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