После трех поражений подряд главному тренеру сборной Украины не до смеха Источник: Сегодня

Во вторник, 13 октября, сборная Украины завершает марафон матчей с тремя последними чемпионами мира за 6 дней. После поражений от Франции (1:7) и Германии (1:2) команда Андрея Шевченко в рамках Лиги наций принимает Испанию - победителя Мундиаля-2010.

Начало игры на НСК "Олимпийский" в Киеве - 21:45.

После трех поражений подряд главному тренеру национальной Андрею Шевченко не до шуток. Накануне на открытой тренировке "сине-желтых" Шевченко показал, насколько он недоволен своими подопечными, которые пропустили 13 голов в последних трех играх.

На тренировке он вычитал 21-летнего защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?

Напомним, что встреча в Париже завершилась со счетом 7:1 в пользу французов. Это крупнейшее поражение в истории сборной Украины. До этого антирекорд был 0:4: дважды с таким счетом украинцы проигрывали испанцам и еще по разу хорватам и чехам.

Ранее мы писали, что сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА.