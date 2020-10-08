Главный тренер пожаловался, что из-за коронавируса ему пришлось выставить против чемпионов мира практически молодежный состав Источник: Украинская ассоциация футбола

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении от Франции 1:7 в товарищеском матче в Сен-Дени, ставшее самым крупным в истории нашей сборной. Его слова приводит Украинская ассоциация футбола.

Наставник "сине-желтых" пожаловался, что из-за заражения ряда ключевых игроков коронавирусом ему пришлось выставить против чемпионов мира практически молодежный состав.

В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Все, вышедшие на поле, старались, пытались играть. Сравнивать две команды сегодня вообще невозможно, но все равно какие-то кусочки игры, особенно в начале второго тайма, у нас хорошо получились. Было несколько моментов, чтобы улучшить для себя счет. Лучшее из этого матча мы заберем на будущее. Но сборная Франции - чемпионы мира. Мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы хотя бы как-то попытаться конкурировать с ними. То, что произошло сегодня, - стечение тех обстоятельств, которые есть.

Шевченко отметил, что Цыганков (забивший единственный мяч сборной Украины - ред.) набирает форму. И посетовал, что у сборной нет вратаря, он один.

Пытаемся довызвать кого-то. Но он не может приехать прямо сейчас, а должен пройти тест на COVID (Никита Шевченко - ред.). Мы не понимаем, сможет он приехать или нет. Поэтому мы работаем с тем коллективом, который есть. Это 18 человек и один вратарь.

Шевченко напомнил, что следующие поединки сборной Украины с Германий и Испанией 10 и 13 октября - официальные.

У нас очень много проблемных позиций. Футболисты "Шахтера" будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Пока мы не понимаем, кого мы сможем довызвать, кого нет.

Напомним, что встреча в Париже завершилась со счетом 7:1 в пользу французов. Это крупнейшее поражение в истории сборной Украины. До этого антирекорд был 0:4: дважды с таким счетом украинцы проигрывали испанцам и еще по разу хорватам и чехам.

Ранее мы писали, что сборная Украины остается в топ-25 рейтинге ФИФА.