В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщают "РИА Новости".

"По информации дежурно-диспетчерской службы, три человека погибли, трое ранены. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший скрылся в близлежащем лесу", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, мужчине на вид 40 лет, при себе у него ружье и рюкзак. Его ищут лесники и полицейские. По другой версии, преступником может быть 18-летний мужчина, который сейчас с двумя ружьями скрывается в лесу. Он якобы гостил у бабушки.

Подробности инцидента уточняются.

Как ранее сообщалось, в Херсоне, произошла стрельба, в результате которой был ранен 35-летний мужчина.

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