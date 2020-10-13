Народний ультиматум Олександрові Лукашенку. Учасниця президентських виборів Світлана Тихановська вимагає від президента скласти повноваження, припинити насильство міліції і звільнити політв'язнів. Крайній термін - 25 жовтня, інакше - національний страйк і блокування доріг.

Про події у Білорусі далі.

Медики виводять з міліцейського відділку Максима Хорошина. У чоловіка черепно-мозкова травма та перелом носа.

Кто бил, Максим?

Подробиці розповідає його дружина Катерина. Каже: їх уранці затримали біля будинку без будь-яких пояснень.

Катерина Хорошина, дружина затриманого:

Максима очень жестко кулаками били в лицо, мне просто заломали руки, увели в машину. Я увидела у них пистолеты в кобуре, я спросила: кто вы, что вы хотите, они сказали - ну кто мы, мы из милиции, что вы думаете, что мы бандиты.

Максима, за словами адвоката, звинуватили у тому, що він нібито розібрав водомет і підпалив дачу одного з керівників міліції. Насправді ж, чоловік на мирних маршах дарував жінкам квіти. Він власник квіткової крамниці і так дякував співвітчизникам за позицію.

Загалом напередодні в Білорусі, за інформацією правозахисників, затримали щонайменше 126 людей. Стихійні акції непокори прокотилися по всьому Мінську. Людей силовики затримували поодинці - просто посеред вулиць, бачили їх і на подвір'ях житлових будинків.

На чергову акцію сьогодні вийшли студенти лінгвістичного та білоруського державного університетів.

Тим часом адвокат затриманої опозиціонерки Марії Колесникової повідомив, що його підзахисна відмовилась від зустрічі з Олександром Лукашенком у СІЗО КДБ - там вона знаходиться з 8 вересня. Зараз у Білорусі вже не залишилось жодного керівника опозиційної Координаційної ради. Останній член президії Сергій Дилевський виїхав у Польщу з міркувань безпеки.