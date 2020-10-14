Під Києвом відкрили Стелу пам'яті загиблим на Донбасі [ Редактировать ]
Під Києвом, у селищі Бородянка, до Дня захисника України відкрили Стелу пам'яті бійцям, загиблим на Донбасі. На урочистостях побувала Марія Кагал.
Де б ти не ходив, де б ти не літав. На своїх синів батько все чекав.
Леонід під час війни на Донбасі втратив сина - Валентина. На позивний "Партизан". Загинув у 2015 році, захищаючи від російських найманців Донецький аеропорт. Каже, син двічі мав змогу виїхати, проте не міг залишити своїх поранених побратимів напризволяще. Батько досі пам'ятає останній дзвінок сина.
Леонід, батько загиблого бійця:
Не підведи мене, знаю, шо ти ж можеш викрутиться. Він каже, все буде нормально, не переживайте. Даже й сєкунди не чув в його голосі якийсь жаль чи біль чи чо я туди пішов. ні, нічого такого не було. Я так жив і не знав, шо рядом зі мною герой живе.
Понад 300 людей прийшли на відкриття стели пам'яті. Покласти квіти полеглим героям та вшанувати їх хвилиною мовчання. Серед них родичі загиблих, бійці, ветерани та просто небайдужі жителі селища.
Олександр Петришин, ветеран АТО:
Наші герої живі до тих пір, поки ми про них не забуваємо.
Відкриття символічно провели напередодні свята.
Павло Остапченко, депутат Бородянської селищної ради:
14 жовтня на Покрову, якщо ви бачите, єсть матір Божа Покрова на стелі, день захисника нашої України. Тому ми вирішили це зробити до цього дня.
Організатори кажуть, давно вже хотіли відкрити меморіал, оскільки щороку на свята люди приносили квіти до пам'ятника Шевченкові, не маючи іншого місця для вшанування полеглих. Тепер це місце Стела пам'яті, де закарбовані обличчя тих, хто до останнього боронив Батьківщину.
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