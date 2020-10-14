Мега-зірка світового футболу Кріштіану Роналду найімовірніше не приїде до Києва. Він підчепив коронавірус. Про це повідомили в Португальській федерації футболу.

Поєдинок Ліги Чемпіонів "Динамо"-"Ювентус" має відбутися 20 жовтня. Роналду вже покинув табір національної збірної. Всіх гравців екстрено протестували. Утім, у його партнерів з команди - ковіду не виявили.