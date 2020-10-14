Коронавірус вдарив по керівництву Євросоюзу [ Редактировать ]
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель іде на самоізоляцію після контакту з людиною, що підхопила коронавірус. Про це він написав у Твіттері. Таку заяву зробив і єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.
В обох попередні тести на Ковід були негативними, нині вони чекають результатів нових аналізів. До цього самоізоляцію двічі оголошував президент Європарламенту Давид Сассолі.
А також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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