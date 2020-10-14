Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель іде на самоізоляцію після контакту з людиною, що підхопила коронавірус. Про це він написав у Твіттері. Таку заяву зробив і єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

В обох попередні тести на Ковід були негативними, нині вони чекають результатів нових аналізів. До цього самоізоляцію двічі оголошував президент Європарламенту Давид Сассолі.

А також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.