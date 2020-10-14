Протидію дезінформації та фейковим новинам обговорив президент Зеленський із представниками Секретної служби розвідки Мі-6 під час свого нещодавнього візиту до Великої Британії.

За словами глави держави, українським ЗМІ слід ретельніше перевіряти інформацію, перш ніж її оприлюднювати.

Володимир Зеленський, президент України:

Вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами. І тому головне питання якраз про те, що повинні бути незалежні ЗМІ.