Поцілую кожного: Дональд Трамп налякав опонентів велелюбністю [ Редактировать ]
Розцілую всіх. Дональд Трамп, попри нещодавню хворобу, відновив передвиборчі мітинги. І на першому з них, у Флориді, навіть обіцяв поцілувати кожного свого прихильника.
Наскільки це безпечно? І чому навіть американські журналісти бояться літати із Трампом на його заходи? Дмитро Анопченко знає всі подробиці.
Узявши парасольку і проігнорувавши маску, Дональд Трамп відправився у свою першу після одужання передвиборчу поїздку. Так само вчинила і частина його охорони. Тож уже дійшло до того, що преса відтепер боїться літати в президентському пулі. Wall Street Journal та Washington Post навіть відмовились відряджати своїх журналістів для висвітлення цієї поїздки глави держави - щоб ті разом з ним не подорожували, ризикуючи здоров'ям.
У Флориді (а звідси стартує турне) прихильники Трампа тим часом збираються на мітинг. Тут додали температурний скрінінг на вході. Але без масок - більша частина людей.
Трамп - найкращий!
Дональд Трамп найдосконаліший президент усіх часів! Ми любимо його! Ще чотири роки!
Настрій святковий, багато сувенірів із символікою, і жодних побоювань щодо ковіду.
Впевнений, що з ним все добре. Не думаю, що Трамп літав би Америкою, якщо це не так.
У нього найкращі лікарі у світі. Він приймав унікальні препарати, тож, думаю, більше не заразний.
Сам президент виходить на мітинг з відкритим обличчям, весело посміхаючись. Замість фірмових червоних кашкетів, які презентував зазвичай, кидає у натовп маски, але це скоріше сувенір ніж бажання когось захистити.
Дональд Трамп, президент США:
Я все подолав! І почуваюся таким могутнім! Захожу сюди - і хочу кожного розцілувати. І чоловіків, і красивих жінок.
Але противники переконані (і про це постійно кажуть з телеекранів на каналах, які традиційно недолюблюють і критикують Трампа), що не тільки цілуватися - навіть близько підходити до президента - все ще небезпечно.
Якого біса?! Що вони роблять?! Там літні люди, там матері і батьки… Що президент взагалі собі думає?
І ця критика стає лише сильнішою у міру того як в Америці підіймається друга хвиля епідемії. У 17 штатах зафіксовані антирекорди щодо кількості нових хворих. Лише за минулу добу - понад 40 тисяч нових випадків, три сотні смертей. Ба більше, вчені стурбовані фактами повторного зараження людей, які перенесли COVID-19 та одужали. І навіть припускають, що вдруге хвороба може проходити навіть складніше, ніж було уперше.
І за цих умов коронавірус став передвиборчим аргументом. Для одних, щоб критикувати Трампа і його адміністрацію за помилки і бездіяльність. А для нього самого, аби на власному прикладі довести, що переміг вірус, а отже, і Байдена теж переможе.
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Розцілую усіх: Дональд Трамп відновив передвиборчі мітинги
У Флориді Дональд Трамп обіцяв поцілувати кожного свого прихильника - наскільки це безпечно і чому навіть американські журналісти бояться літати з Трампом на його заходи?
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