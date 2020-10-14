У столиці вперше стартував патріотичний велопробіг. Проїхатися містом у святковий день зібралися понад дві сотні велолюбителів, серед них і ветеранські спільноти. Долучитися міг кожен охочий, безконтактно заповнивши он-лайн форму реєстрації.

На час проведення заходу рух автотранспорту маршрутом велопробігу обмежили. Організатори дійства хотіли велопробігом вшанувати захисників України, зробити це свято пам'ятним і спортивним.

Позивний "Боцман", ветеран, учасник патріотичного велопробігу: