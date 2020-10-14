День захисника України у Києві відзначили велопробігом [ Редактировать ]
У столиці вперше стартував патріотичний велопробіг. Проїхатися містом у святковий день зібралися понад дві сотні велолюбителів, серед них і ветеранські спільноти. Долучитися міг кожен охочий, безконтактно заповнивши он-лайн форму реєстрації.
На час проведення заходу рух автотранспорту маршрутом велопробігу обмежили. Організатори дійства хотіли велопробігом вшанувати захисників України, зробити це свято пам'ятним і спортивним.
Позивний "Боцман", ветеран, учасник патріотичного велопробігу:
Спільнота вважає, що ветерани вони відмічають свято як: пляшка і все таке. Ми хочемо показати, що ветерани теж такі ж люди, люблять кататися на вєліках. Ми зібралися з побратимами, кажемо, як будемо відмічати? Ну давай щось зробимо таке? Давай зробимо вело забіг? Ну давай. Взяли зробили.
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