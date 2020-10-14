У Дніпрі до Дня захисника України відкрили меморіальний хрест. Встановили його на символічному місці там, де 2014 року сотні добровольців складали присягу та йшли в АТО.

У 2014 році до Дніпропетровської обласної адміністрації з'їжджалися хлопці чи не з усієї країни. Тут, у сквері, складали присягу добровольці. Тимур Ібрагімов пригадує, тоді із Сімферополя приїхав до Дніпра, щоб стати до лав добровольчого батальйону "Крим".

Тимур Ібрагімов, ветеран АТО:

Мы тут принимали присягу, тут все собирались и Днепр-1 был и парни с Айдара, с Азова. Все были тут. Все добровольцы.

Пліч-о-пліч він стояв з такими ж відчайдухами, готовими віддати життя за Україну. Тимур визнає: тим, хто пішов у АТО, у перших рядах було найтяжче. Через відсутність досвіду, навичок та зброї багато побратимів так і не повернулися з поля бою.

Тимур Ібрагімов, ветеран АТО:

Первый мой призыв был в Песках, в 14 году. У нас там погибло человек 20 за неделю. К сожалению, не чем гордится. Потеряли 20 человек за неделю.

На честь загиблих добровольців у тому ж самому сквері Дніпра встановили меморіальних хрест. Заввишки майже 2 метри, виконаний із червоного каменю.

Михайло Білий, перший заступник Дніпровської міської спілки ветеранів АТО:

О войне сейчас никто не помнит, а она есть. О том, что погибли люди никто не помнит, а они погибли. А государство не может с ними рассчитаться даже денежной компенсацией. Память, это самое главное для людей, тех которые прошли войну.

Лише Дніпропетровщина за період війни втратила понад шістсот бійців - це і добровольці, і мобілізовані бійці, і контрактники. Відтепер меморіал увічнить імена цих героїв.

До для захисника України провели жалобний молебень та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання.