Хакери викрали персональні дані норвезьких депутатів [ Редактировать ]
Норвегія звинуватила Росію у кібератаці на парламент країни. Про це заявили в міністерстві закордонних справ королівства. Злам стався 24 серпня. Хакери отримали доступ до електронної пошти низки депутатів і працівників законодавчого органу.
Атаку зупинили, спецслужби почали розслідування, що триває й досі. Наразі дійшли висновку, що за нападом стоїть Кремль. У Федерації на звинувачення поки не відреагували.
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