Київ кримінальний: поліція зі стріляниною затримала банду грабіжників [ Редактировать ]
Стрілянина та ще й з гонитвою у самісінькому центрі Києва. Під час спецоперації силовики затримали банду, що промишляла грабунком. Зловмисники намагалися втекти на автівці після того, як вкрали сумку з грішми під час операції застосували зброю. Схопили їх на Хрещатику.
Зловмисниками виявились громадяни іншої держави, якої саме у поліції не поточнили. Правоохоронці кажуть, раніше ті вже відбували покарання. А останнім часом вони грабували людей, які купували чи продавали валюту в обмінниках.
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