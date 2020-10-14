П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боях за нашу державу.

Церемонія вшанування відбулася у меморіальному комплексі "Зала пам’яті" на території Міністерства оборони України, який був відкритий 14 жовтня 2018 року. Меморіальний комплекс був створений за сприяння та ініціативи п’ятого Президента України Петра Порошенка. У меморіалі щоденно відбувається ритуал поіменного згадування воїнів Збройних сил, що загинули у день ритуалу, починаючи з 1992 року у боях за Україну або у миротворчих місіях. Після кожного прізвища лунає дзвін пам’яті.

"Я хочу скористатися цією можливістю, аби привітати всіх українців з величезним святом. Святом Дня захисника Вітчизни. Дуже важливо, що це свято збігається із днем Покрови Пресвятої Богородиці. Хтось бачить в цьому символізм тримання традицій української армії, українського війська з княжими дружинами, з вояками УПА, з вояками УНР, зі славетними історичними героями. Бо історія України – це є історія українських героїв. А для когось дуже важливі герої XXI століття, які віддали своє життя для того, аби зупинити російського агресора, для того щоб врятувати Україну", – говорить Петро Порошенко.

"У 2014-му році 14 жовтня указом було запроваджено це свято. А два роки тому був відкритий цей музейним комплекс. І кожного дня українці приходять сюди для того, аби вшанувати пам`ять тих, хто саме в цей день віддав своє життя, для того, аби в України було майбутнє. І я хочу в цей день подякувати всім захисникам, – бо це не 23 лютого із чоловічим святом. У нас велика кількість жінок – захисники України", – наголосив Порошенко.

"Ми змінили філософію цього свята. Ми стали поважати, любити українське військо і українську армію. Незважаючи на те, що ставлення діючої влади дуже прохолодне до захисників України. Воно чуже їм. Але я хочу наголосити, що рівень довіри, рівень авторитету українського війська, ЗСУ є найвищим серед всіх українських державних інституцій. І український народ заслужено віддає їм шану та повагу. Дорогі захисники України, дорогі чоловіки і жінки, вітаю вас з цим святом, святом Дня захисника", – сказав П’ятий Президент.

"Я також хочу сьогодні привітати всіх українців зі святом Захисника України. Дійсно, будь-яка держава не може існувати без сильного війська, яке береже суверенітет і цілісність країни. Ми сьогодні віддаємо нашу шану і повагу всім захисникам, які боронили і боронять кордони України. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя за вільну, незалежну і прогресивну Україну", – сказала Марина Порошенко.