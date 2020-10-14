Вита Семеренко вылечилась от COVID-19 [ Редактировать ]
Биатлонистка сборной Украины Вита Семеренко вылечилась от коронавируса, теперь она готова присоединиться к команде. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины в Twitter.
🇺🇦Віта Семеренко відправилась до 🇦🇹Рамзау ам Дахштайн, де приєднається до основної команди.— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) October 14, 2020
Перед відправленням Віта отримала другий негативний тест на COVID -19❗ pic.twitter.com/UCjmGcG8Tc
Как отметили в пресс-службе, Семеренко уже отправилась на тренировочной сбор в Рамзау (Австрия), чтобы присоединится к команде и пройти подготовку к сезону под руководством Юрая Санитры.
Стоит отметить, что подготовка Украины к новому биатлонному сезону проходит в австрийском Рамзау. Уже 1 ноября девушки отправятся в финский Вуокатти для завершения сборов.
Новый сезон стартует 27 ноября в Контиолахти (Финляндия). Второй этап Кубка мира пройдет там же и стартует 30 ноября.
Как заявила Вита Семеренко, коронавирус она перенесла в легкой форме, без осложений.
Как ранее сообщалось, Семеренко пропустила первый тренировочный сбор в Рупольдинге из-за положительного теста на COVID-19.
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