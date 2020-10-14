Биатлонистка сборной Украины Вита Семеренко вылечилась от коронавируса, теперь она готова присоединиться к команде. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины в Twitter.

🇺🇦Віта Семеренко відправилась до 🇦🇹Рамзау ам Дахштайн, де приєднається до основної команди.



Перед відправленням Віта отримала другий негативний тест на COVID -19❗ pic.twitter.com/UCjmGcG8Tc — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) October 14, 2020

Как отметили в пресс-службе, Семеренко уже отправилась на тренировочной сбор в Рамзау (Австрия), чтобы присоединится к команде и пройти подготовку к сезону под руководством Юрая Санитры.

Стоит отметить, что подготовка Украины к новому биатлонному сезону проходит в австрийском Рамзау. Уже 1 ноября девушки отправятся в финский Вуокатти для завершения сборов.

Новый сезон стартует 27 ноября в Контиолахти (Финляндия). Второй этап Кубка мира пройдет там же и стартует 30 ноября.

Как заявила Вита Семеренко, коронавирус она перенесла в легкой форме, без осложений.

Как ранее сообщалось, Семеренко пропустила первый тренировочный сбор в Рупольдинге из-за положительного теста на COVID-19.

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