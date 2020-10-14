По просьбе Медведчука Россия в одностороннем порядке снимает санкции с трех украинских предприятий [ Редактировать ]
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.
Вопрос снятия санкций относительно ряда украинских предприятий обсуждал на встрече председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук с Путиным и Мишустиным.
Тогда Медведчук подчеркнул, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему и к партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратились Совет Ассоциации "Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой", в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих в трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности по поводу частичного снятия экономических санкций, которые были введены в отношении Украины в результате присоединения официального Киева к санкциям Европейского Союза в отношении РФ.
"Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не дает возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил", - подчеркнул на встрече с Путиным Медведчук.
Мишустин, обсуждая этот вопрос с Владимиром Путиным, напомнил, что ранее провел встречу с Медведчуком.
"Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям, в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы", - сказал Мишустин.
По его словам, при этом будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.
"Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", - ответил Путин.
Как подчеркнул президент, уровень кооперации между предприятиями двух стран был очень высоким, что приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой.
"Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - подчеркнул Путин.
Как уточнил в ходе совещания Мишустин, речь идет о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.
В начале октября Путин на встрече с Медведчуком допустил, что Россия могла бы поставлять свою вакцину от COVID-19 в Украину.
При этом он подчеркнул, что для этого необходим запрос украинских властей.
по теме
Діалог заради миру: Віктор Медведчук провів низку зустрічей щодо змін Нормандського формату
Як вивести з глухого кута Мінські переговори? Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук провів низку зустрічей, аби почалися парламентські консультації щодо змін Нормандського формату
"Мы решим проблему очередей в детские сады Киева" - Александр Попов
Александр Попов заявил о готовности решить проблему очередей в детские сады Киева
Сорос превращает украинскую школу в фабрику по реализации политики деинтеллектуализации населения Украины - Виктор Медведчук
Когда человек, носящий звание "Учитель года", начинает рассуждать о преподавании истории, может сложиться впечатление, что он лучший в своем деле
Эксперт назвал "политической ошибкой" попытки власти снять ОПЗЖ с выборов в Николаеве
Попытками снять с выборов в Николаеве партию "Оппозиционная платформа - За життя", которая является в регионе одним из лидеров электоральных симпатий, власть совершает серьезную политическую ошибку
ОПЗЖ требует от "Слуг народа" и Арахамии прекратить давление на суды и травлю оппозиции в Николаеве
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ требует от "Слуг народа" и Д.Арахамии прекратить давление на суды и травлю оппозиции в Николаеве