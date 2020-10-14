На честь українських військових і медиків НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Передова". На монеті, зокрема, зображені дві руки, які демонструють знак V, поширений жест, що означає перемогу. Крім того, - образи медика та солдата. Номінал монети - п'ять гривень.

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Довіра до українських банків зростає? У вересні Національний банк України зафіксував перелом тенденції. Якщо в серпні громадяни вивели з фінустанов понад три мільярди гривень - це пів відсотка від загальної суми вкладів, то вже за перший місяць осені, за інформацією НБУ, приріст зріс учетверо - тобто на 2 відсотки. Загальна сума депозитів українців у банках 642 мільярди гривень.

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Українська атомна енергетика оброблятиме дані для ІТ-компаній з усього світу та створюватиме криптовалюти - зокрема такі, як "біткойн", "ефірі ум" та інші. "Енергоатом" уклав угоду з міжнародною компанією "Бітфьюрі Холдинг" з нідерландською пропискою, засновником з Латвії та основним капіталом з Китаю. У потужних українських АЕС - надмір виробництва електроенергії. Поруч з атомними станціями планують створити так звані дата-центри, у яких на серверах за технологією "блокчейн" оброблятимуть значні обсяги мережевої інформації для користувачів. Інвестор уже має такі дата-центри в Ісландії та Грузії. У Фінляндії довелося закрити - через високу вартість електроенергії. Натомість українська атомна - чи не найдешевша у світі. Раніше виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець внесла пропозицію про побудову такого центру для виробництва криптовалют поруч із Запорізькою АЕС, щоб використати профіцит виробництва атомної електрики в Україні.

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Повітряним воротам Житомира - бути. Профільна комісія уряду після реконструкції та відповідних перевірок визнала належним стан місцевого аеропорту для внутрішніх і міжнародних перевезень. У летовища вже є базовий авіаперевізник. А Кабмін надав дозвіл на пропуск міжнародних рейсів - як пасажирських, так і вантажних. Головний недолік: коротка посадкова смуга. Як заявляють, її мають добудувати наступного року, щоб залучити інші авіакомпанії.