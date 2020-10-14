Володимир Зеленський вручив державні нагороди та військові звання захисникам України [ Редактировать ]
Зі святом захисників привітав і президент. Спочатку вшанував пам'ять загиблих воїнів біля Стіни Пам'яті на Михайлівській площі. Після, перед Маріїнським палацом, Володимир Зеленський прийняв присягу від ліцеїстів Київського військового ліцею імені Богуна, а також вручив державні нагороди та нові військові звання захисникам України.
Володимир Зеленський, Президент України:
Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв. Робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир. Сьогодні 80 день, як оголошено припинення вогню. І не зважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на Сході України буде стабільною та постійною. І я завжди підкреслюю: настання в Україні миру не означає, що ми перестанемо дбати про наше власне військо. Навпаки, сьогодні ми зосередженні на максимальному розвитку української армії.
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