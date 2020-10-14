За підтримки "Опозиційної платформи - За життя" Росія скасовує санкції проти українських підприємств [ Редактировать ]
Росія в односторонньому порядку скасувала санкції щодо трьох українських підприємств. Тепер вони знову зможуть постачати свою продукцію на ринок Федерації. Так вирішили сьогодні на нараді з урядом.
Раніше питання санкцій під час візиту в Москву порушував голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, зокрема й на зустрічі з Путіним.
Медведчук наголошував на відсутності замовлень на підприємствах і безгрошів'ї працівників.
по теме
Діалог заради миру: Віктор Медведчук провів низку зустрічей щодо змін Нормандського формату
Як вивести з глухого кута Мінські переговори? Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук провів низку зустрічей, аби почалися парламентські консультації щодо змін Нормандського формату
Глава Политсовета ОПЗЖ Медведчук и председатель Госдумы РФ Володин выступили за активизацию межпарламентского диалога в рамках "нормандского формата"
В Москве состоялась встреча председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным
По просьбе Медведчука Россия в одностороннем порядке снимает санкции с трех украинских предприятий
Россия в одностороннем порядке снимает санкции с трех украинских предприятий по просьбе Медведчука
Сорос превращает украинскую школу в фабрику по реализации политики деинтеллектуализации населения Украины - Виктор Медведчук
Когда человек, носящий звание "Учитель года", начинает рассуждать о преподавании истории, может сложиться впечатление, что он лучший в своем деле
Заради миру: "Опозиційна платформа - За життя" закликає відновити переговори ТКГ у Мінську - Віктор Медведчук
Питання про розмінування території України - одне з тих, які досі не змогли вирішити на переговорах ані в Нормандському, ані у Мінському форматах