Росія в односторонньому порядку скасувала санкції щодо трьох українських підприємств. Тепер вони знову зможуть постачати свою продукцію на ринок Федерації. Так вирішили сьогодні на нараді з урядом.

Раніше питання санкцій під час візиту в Москву порушував голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, зокрема й на зустрічі з Путіним.

Медведчук наголошував на відсутності замовлень на підприємствах і безгрошів'ї працівників.