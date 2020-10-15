Министерство здравоохранения Украины предложило установить на 2021 год тариф на лечение онкобольных пациентов на уровне 60 тысяч гривен на человека. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге, сообшается на официальном сайте МОЗ.

На следующий год мы поставили базовую ставку за готовность оказывать медицинскую помощь одному лицу в течение года в размере 60 322 тыс. грн. Это средняя стоимость, к которой затем добавляются соответствующие коэффициенты в зависимости от тяжести заболевания, возраста пациента, других составляющих.

Кроме этого, Степанов отметил, что есть отдельная программа по химиотерапевтическим препаратам, по которой они закупаются централизованно и централизованно поставляются в больницы.

У нас еще есть отдельная программа по химиотерапевтическим препаратам, закупаемым централизованно и централизованно поставляющимся в больницы, для того чтобы в полном объеме пациенты были обеспечены лекарственными средствами.

Максим Степанов также отметил, что базовая ставка - это средняя стоимость оказания медицинской помощи, к которому прилагаются соответствующие коэффициенты в зависимости от тяжести течения заболевания. Министр подчеркнул, что в Украине ежегодно регистрируют от 150 до 170 000 пациентов с онкозаболеваниями.

В этом тарифе, кроме стоимости лекарств и медицинских изделий, мы также закладываем совсем другую цифру по заработной плате. Мы стремимся, чтобы заработная плата наших медработников уже в следующем году выросла минимум в 2,5 раза

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