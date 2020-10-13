Крупная формкомпания остановила испытания вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Johnson & Johnson
Участник испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой Johnson & Johnson, заболел при неопределенных обстоятельствах. Об этом фармкомпания сообщила на своем сайте.
Johnson & Johnson приостанавливает испытания и закрывает программу набора новых участников. Это стандартная процедура при выявлении серьезных неблагоприятных эффектов.
Компания не сообщила, как именно проявилось недомогание у участника испытаний, сославшись на приватность личных данных. Подробности обещает сообщить позднее, после того, как будет получена полная информация о состоянии заболевшего.
Johnson & Johnson начала третью фазу испытания своей вакцины от COVID-19 на 60 тыс. добровольцев во второй половине сентября.
Johnson & Johnson стала второй компанией, которая берет перерыв в испытаниях вакцины от COVID-19 из-за болезни подопытных. В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины, созданной совместно с Оксфордским университетом. Компания уже возобновила эксперимент в Японии и ожидает разрешения американских властей.
Третья фаза испытаний, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, предшествует регистрации вакцины и ее одобрению для клинического применения. К третьему этапу испытания вакцины от COVID-19 подошли компании Johnson & Johnson, AstraZeneca Moderna, Pfizer/BioNTech и китайские ученые.
Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний. Российские власти называют ее первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
Хотя украинские власти исключают возможность ее закупки, известный кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят "Спутник V".
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