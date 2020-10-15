На Донбасі зафіксували одне порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Одне порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Зі стрілецької зброї російські найманці атакували позиції ООС поблизу Водяного.
Постріли були неприцільними, тож українські військові вогню у відповідь не відкривали. У штабі запевнили - минулося без втрат серед українських оборонців.
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