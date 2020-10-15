Великий бар'єрний риф за чверть століття втратив більшість коралів. Про це свідчить дослідження австралійських науковців. Вимирання зачепило всі види. Головна причина - потепління океану.

Через підвищення температури корали масово вицвітають: вони переживають стрес і відштовхують від себе водорості, з якими живуть у симбіозі. Через це втрачають колір і джерело поживних речовин. На відновлення рифу потрібні десятиліття.

Террі Х'юз, науковець австралійського центру вивчення коралів: