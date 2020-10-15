Великому бар'єрному рифу загрожує вимирання [ Редактировать ]
Великий бар'єрний риф за чверть століття втратив більшість коралів. Про це свідчить дослідження австралійських науковців. Вимирання зачепило всі види. Головна причина - потепління океану.
Через підвищення температури корали масово вицвітають: вони переживають стрес і відштовхують від себе водорості, з якими живуть у симбіозі. Через це втрачають колір і джерело поживних речовин. На відновлення рифу потрібні десятиліття.
Террі Х'юз, науковець австралійського центру вивчення коралів:
Якщо риф вицвів або пошкоджений циклоном, для його відновлення потрібна риба, що поселиться в цій екосистемі. Швидкість відновлення залежить від частоти повторення катаклізмів. Можливості поки що є, але їх дедалі меншає. Якщо не завадити глобальному потеплінню, австралійський бар'єрний риф скоро буде просто не впізнати.
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