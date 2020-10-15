Газета "Нью-Йорк Таймс" назвала імена росіян, яких Євросоюз покарає за отруєння Олексія Навального. За даними видання, під обмеження потраплять, зокрема, директор ФСБ Олександр Бортников, перший заступник голови адміністрації президента Росії і два заступники міністра оборони.

Посадовці ЄС повідомили журналістів, що ці чиновники були ознайомлені з інформацією про отруєння опозиціонера або залучені до планування спецоперації. Їхні активи заморозять, в'їзд до Євросоюзу заборонять.