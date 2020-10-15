В Україні з усіх водіїв, які не розрахувалися за "лист щастя", борги стягують через суд

Ваш автомобіль у розшуку, а ви про це навіть не здогадуєтеся! А все через те, що не сплатили штрафу, про який теж не здогадувалися.

В Україні з усіх водіїв, які не розрахувалися за "лист щастя", борги стягують через суд. Відкривають виконавче провадження й застосовують санкції. Блокують банківські рахунки, забороняють виїзд за кордон, можуть навіть конфіскувати машину. Як не вскочити в халепу з'ясовував Ігор Левенок.

Два тижні часу, чотири рази я до них їздив - витрачав по пів дня свого часу.

Це Олексій Павловський, столичний блогер. Одного разу він забув сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. 170 гривень. Ще 2017 року. Того ж року штраф з Олексія через суд стягнула виконавча служба. Втім, історія одного простроченого штрафу на тому не скінчилася.

Олексій Павловський, блогер:

Два тижні тому мені потрібно було відкрити рахунок для юридичної особи в банку. На що мені банк відповів, що я не можу це зробити, тому що в мене обмеження. Виконавець зробив на мені обмеження.

Що то за обмеження? Олексій почав з'ясовувати. Виявилося, після погашення боргу за прострочений штраф із нього забули зняти санкції, які держава накладає на боржників.

Олексій Павловський, блогер:

Я приїжджаю до виконавчої служби, питаю - чому в мене так. Вони півдня щось шукали, потім кажуть: так з вас не зняли обмеження, хтось просто не догледів, але, на жаль, ваш виконавець зараз у відпустці.

Далі були зіпсовані нерви та купа дзвінків до багатьох інстанцій. Однак усе марно. Бюрократичний механізм Олексію здолати не вдалося. Аби відкрити банківський рахунок, два тижні чекав виконавця з відпустки.

Денис Дмитров, директор онлайн-сервісу "Штрафи UA":

Ирония в том, что можно даже одну гривну не доплатить и получить санкцию в виде ареста имущества, ареста счета. То-есть, соразмерность наказания, долг - не соразмерен наказанию. Это очень несправедливо.

Засновник онлайн-сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров каже: до нього щомісяця звертаються понад дві тисячі водіїв. Проблема аналогічна - прострочені штрафи. Складна процедура сплати боргів. На наш запит у міністерстві юстиції повідомили: протягом поточного року відкрито майже 730 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення штрафів з порушників ПДР. І тільки 273 тисячі з них - виконано. Майже дві третини - проігноровані. А це сотні мільйонів гривень, які бюджет поки що недоотримує.

Денис Дмитров, директор онлайн-сервісу "Штрафи UA":

Мы просим Министерство юстиции точно так же, как это сделало Министерство внутренних дел - дать возможность нам из реестра вот этих должников получать всю необходимую информацию, для того чтобы человек мог, первое - узнать о том, что у него есть долг, и второе - закрыть его онлайн.

Олексій Павловський, блогер:

Я вважаю: треба брати досвід європейських країн, приймати це в онлайн-режимі, щоб все можна було зробити у смартфоні.

Втім, наразі українська "держава у смартфоні" будується повільно та зі скрипом. Чиновники запевняють - сплатити борг можна на офіційному порталі Мін'юсту.

Сплатити борг на запропонованому Міністерством юстиції онлайн-сервісі справа не проста. Спочатку нам треба отримати електронний ключ. Отримати його можна у відділенні державної податкової служби, або ж на сайті після заповнення ось такої форми.

Втім, і це не гарантує вам успіху. Система вимагає ще й якийсь сертифікат. Треба запастися терпінням і розібратися. Або ж зробити це старим дідівським способом.

Денис Дмитров, директор онлайн-сервісу "Штрафи UA":