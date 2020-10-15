В РПЦ заявили, что единство между Церквями носит не политический, а духовный смысл [ Редактировать ]
Связь Украинской Православной Церкви с Русской Православной Церковью является исторической и духовной, а не административной, финансовой или политической.
Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир".
"Верующие Украинской канонической Церкви желают сохранения единства с Русской Православной Церковью. И очень жаль, что об этом не будет сказано в учебнике по истории. Большинство православных верующих Украины не приняло этот томос. Украинская Православная Церковь в полном составе, весь ее епископат, весь ее клир, все ее верующие сохраняют верность Русской Православной Церкви", - отметил митрополит Иларион.
Он напомнил, что единство между Церквями носит не политический, а духовный смысл.
"Это не какая-то верность Москве, не какая-то политическая позиция - это верность тем духовным корням, тем духовным истокам, которые объединяют наши народы, верность нашей единой крещальной купели, которая была не где-то в Москве или в Петербурге, или в каком-то российском городе, а в Киеве. Из Киева произошло русское Православие, и вот это духовное единство сохраняется до сих пор. Мы будем продолжать его сохранять", - подчеркнул митрополит Иларион.
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