Борьба под угрозой: смертность от туберкулеза возрастет [ Редактировать ]
В связи с коронавирусом в 2020 году в мире ухудшилась ситуация с туберкулезом. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.
Борьба против туберкулеза оказывается под угрозой.
В 2015-2019 годах заболеваемость туберкулезом в мире сократилось на 9%, смертность - на 14%.
В 2019 году от туберкулеза умерли 1,4 млн человек, количество больных за год составило 10 млн. При этом в трех миллионах случаев туберкулез или не обнаружили, или данные не попали в официальную статистику.
За 2018-2019 годы 14 млн человек лечились от туберкулеза.
В этом году, когда была объявлена пандемия, на профилактику, диагностику и лечение туберкулеза выделили 6,5 млрд долларов, что в два раза меньше той суммы, которая была заявлена ранее.
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