Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков подав у відставку, про це він заявив у зверненні до народу. За його словами, обстановка у державі залишається напруженою через протести, політик закликав мітингарів та опозицію не піддаватися на провокації і зберегти мир у країні.

Напередодні Жеенбеков затвердив призначення Садира Жапарова на пост прем'єр-міністра, біля парламенту в цей час люди знову виступали проти президента. На тлі народних протестів Росія вирішила призупинити фінансову допомогу Киргизстану до стабілізації ситуації. Торік Москва односторонньо надала Бішкеку 30 мільйонів доларів.