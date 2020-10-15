В Киеве пройдет уникальная выставка "Музыка" [ Редактировать ]
Со вторника, 20 октября, в Киеве стартует персональная выставка "Музыка" Ирины Акимовой.
Мероприятие будет проходить в музее истории города Киева по адресу Богдана Хмельницкого,7.
Начало в 18:00.
Выставка продлится до 3 ноября 2020 года.
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