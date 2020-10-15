Трагедією ледь не закінчився виїзд бригади швидкої на виклик у столиці. Медики приїхали до "важкої" пацієнтки в один зі спальних районів, і коли піднімалися до неї в квартиру на ліфті - той обірвався на рівні п'ятого поверху!

На щастя, на другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування. Неушкоджених лікарів визволили з пастки, а до пацієнтки приїхала інша бригада.