У Києві обірвався ліфт з бригадою медиків [ Редактировать ]
Трагедією ледь не закінчився виїзд бригади швидкої на виклик у столиці. Медики приїхали до "важкої" пацієнтки в один зі спальних районів, і коли піднімалися до неї в квартиру на ліфті - той обірвався на рівні п'ятого поверху!
На щастя, на другому поверсі спрацювала система аварійного гальмування. Неушкоджених лікарів визволили з пастки, а до пацієнтки приїхала інша бригада.
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