"Опозиційна платформа - За життя" обурена політичною і соціальною бездіяльністю діючої влади - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Виборчі махінації та двійники-клони. Що ближче до виборів, то запеклішою є передвиборча боротьба. Чи зможуть технічні кандидати зіпсувати рейтинги фаворитів - про це і не тільки в політичному дайджесті.
* * *
Найзапекліша боротьба між кандидатами відбуваються на Донбасі. Чинний мер Маріуполя, намагаючись не допустити до виборів кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Клименка, за 10 днів до голосування подав на нього в суд. Чи обгрунтовані претензії - має розібратися окружний адмінсуд Слов'янська. Тим часом у політсилі звинувачують владу не лише в політичній, а й соціальній бездіяльності.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Ни Парламент, ни правительство Шмыгаля не хотят принимать решения, которые бы изменили жизни людей. Поддержали бы малый, средний бизнес и экономику. К сожалению, мы видим, что парламент занимается принятием далеко не профессиональных решений, а правительство уже больше полугода на "самоизоляции".
* * *
На честь Дня захисника в Ірпені показали стрічку "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". Фільм, знятий на основі реальних подій. Тоді війська ЗСУ та добровольці батальйону Донбас опинилися в пастці Іловайського котла. Один з головних героїв фільму, ірпінець Сергій Шкарівський - тоді загинув.
Михайлина Скорик-Шкарівська, кандидатка на міського голову Ірпеня від "Голосу":
Мій чоловік Сергій Шкарівський пішов на війну добровольцем у 2014 році і він є одним з головних героїв цього фільму. Приїдуть хлопці з батальйону "Донбас", вони хочуть підтримати мене, як кандидатку на голову Ірпеня, а також нагадати, що нам потрібно боротися і з зовнішнім ворогом, і з внутрішнім. Внутрішній ворог - це корупція і схеми розподілу землі, які практикують у нашому місті.
Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону "Донбас":
Ірпінцям я кажу: не робіть дурниць, обирайте таких людей, як Михайлина.
* * *
Кандидат на посаду міського голови Києва Олександр Попов відвідав одну зі шкіл. Батьки одразу поскаржились на переповнені класи. А вчителі - на мізерну зарплатню. Але ці проблеми можна вирішити, - каже Попов.
Олександр Попов, міський голова Києва (2010-2013 роки):
Повертатись до того, що ми залишили у 2013 році. А саме - столичний стандарт освіти. Він передбачає, що ми за 5 років вийдемо на нову якість освіти. Проект передбачає підвищення доходів учителів. Щоб зробити це престижною людину, яка за фахом - учитель.
по теме
У Бахмуті на економічному форумі депутати та підприємці обговорили проблеми вітчизняної економіки
Обговорити проблеми бізнесу та промисловості Донбасу, а ще знайти шляхи до миру - це головні теми форуму у Бахмуті
Вибори-2020 будуть найбруднішими в історії України: в "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні масовими фальсифікаціями на дільницях
Серія інспекцій накрила місто напередодні виборчого сезону. Та хто б не інспектував столицю та її околиці - основними суддями лишаються кияни. Чого люди очікують від муніципалітету
"Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань на Херсонщині
Якби місцеві вибори на Херсонщині відбулись уже зараз, - "Українська соціологічна група" провела дослідження вподобань українців
У Слов'янську представили кандидата у мери від "Опозиційної платформи - За життя" Павла Придворова
Фракція "Опозиційна платформа - За життя" висуває на ключові посади професіоналів, які мають власні програми розвитку і точно знають, як навести лад на місцях
Очікування від місцевих виборів: на Миколаївщині провели соцдослідження політичних вподобань українців
Якби вибори в Миколаївські області відбулися вже зараз, - таке дослідження провела "Українська соціологічна група". В облраді найбільший рейтинг довіри мають кандидати від "Опозиційної платформи - За життя"