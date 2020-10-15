Виборчі махінації та двійники-клони. Що ближче до виборів, то запеклішою є передвиборча боротьба. Чи зможуть технічні кандидати зіпсувати рейтинги фаворитів - про це і не тільки в політичному дайджесті.

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Найзапекліша боротьба між кандидатами відбуваються на Донбасі. Чинний мер Маріуполя, намагаючись не допустити до виборів кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Клименка, за 10 днів до голосування подав на нього в суд. Чи обгрунтовані претензії - має розібратися окружний адмінсуд Слов'янська. Тим часом у політсилі звинувачують владу не лише в політичній, а й соціальній бездіяльності.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ни Парламент, ни правительство Шмыгаля не хотят принимать решения, которые бы изменили жизни людей. Поддержали бы малый, средний бизнес и экономику. К сожалению, мы видим, что парламент занимается принятием далеко не профессиональных решений, а правительство уже больше полугода на "самоизоляции".

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На честь Дня захисника в Ірпені показали стрічку "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас". Фільм, знятий на основі реальних подій. Тоді війська ЗСУ та добровольці батальйону Донбас опинилися в пастці Іловайського котла. Один з головних героїв фільму, ірпінець Сергій Шкарівський - тоді загинув.

Михайлина Скорик-Шкарівська, кандидатка на міського голову Ірпеня від "Голосу":

Мій чоловік Сергій Шкарівський пішов на війну добровольцем у 2014 році і він є одним з головних героїв цього фільму. Приїдуть хлопці з батальйону "Донбас", вони хочуть підтримати мене, як кандидатку на голову Ірпеня, а також нагадати, що нам потрібно боротися і з зовнішнім ворогом, і з внутрішнім. Внутрішній ворог - це корупція і схеми розподілу землі, які практикують у нашому місті.

Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону "Донбас":

Ірпінцям я кажу: не робіть дурниць, обирайте таких людей, як Михайлина.

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Кандидат на посаду міського голови Києва Олександр Попов відвідав одну зі шкіл. Батьки одразу поскаржились на переповнені класи. А вчителі - на мізерну зарплатню. Але ці проблеми можна вирішити, - каже Попов.

Олександр Попов, міський голова Києва (2010-2013 роки):