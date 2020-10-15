Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждена отправиться на карантин после того, как у одного из сотрудников ее офиса был обнаружен коронавирус. Об этом еврочиновница сообщила в своем Twitter-аккаунте в четверг, 15 октября.

"Мне только что сказали, что этим утром у сотрудника моего аппарата тесты показали наличие Covid-19. У меня тесты были отрицательные", - написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен, однако, добавила, что в качестве меры предосторожности она немедленно отправляется на самоизоляцию.

Ранее мы писали, что ЕС не намерен вводить карантин и закрывать границы.