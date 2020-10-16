В Україні оновили карантинні зони. Від понеділка "почервоніють" понад три десятки міст, серед яких вісім обласних центрів. Хоча ще тиждень тому суворі карантинні обмеження діяли лише в Тернополі та Каневі. А тепер у зоні нокдауну, зокрема, Харків, Полтава, Суми, Чернівці, Чернігів, Івано-Франківськ, Хмельницький та Васильків.

Нагадаємо, у "червоній" зоні обмежена робота громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе та ресторанів. Тож, усі області, крім Кіровоградської, потребують додаткових обмежувальних заходів.

Напередодні у МОЗ заявили, що в Україні жодна область не готова до послаблення карантину.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: