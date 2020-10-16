В Україні оновили карантинні зони [ Редактировать ]
В Україні оновили карантинні зони. Від понеділка "почервоніють" понад три десятки міст, серед яких вісім обласних центрів. Хоча ще тиждень тому суворі карантинні обмеження діяли лише в Тернополі та Каневі. А тепер у зоні нокдауну, зокрема, Харків, Полтава, Суми, Чернівці, Чернігів, Івано-Франківськ, Хмельницький та Васильків.
Нагадаємо, у "червоній" зоні обмежена робота громадського транспорту, закладів освіти, ТРЦ, кафе та ресторанів. Тож, усі області, крім Кіровоградської, потребують додаткових обмежувальних заходів.
Напередодні у МОЗ заявили, що в Україні жодна область не готова до послаблення карантину.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Було знижено поріг переведення тієї чи іншої території у "червоний" рівень епіднебезпеки. У певних адміністративних районах будуть діяти і продовжувати функціонувати дитячі садочки, а також в деяких адміністративних районах не будуть зупинятись заклади торгівлі.
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