МИД Нидерландов вызвал посла России после отказа от консультаций по MH17 [ Редактировать ]
Российского посла Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов в связи с решением Москвы прекратить участие в консультациях по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе. Амстердам сожалеет о таком решении.
Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в информационной записке парламенту.
Кабинет министров Нидерландов подчеркнул свою приверженность продолжению переговоров с целью выработки решения, которое позволило бы "компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные катастрофой рейса MH17".
"Сегодня мы вызвали в МИД посла России, и эта информация была доведена до его сведения", - говорится в записке.
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