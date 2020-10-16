Российского посла Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов в связи с решением Москвы прекратить участие в консультациях по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе. Амстердам сожалеет о таком решении.

Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в информационной записке парламенту.

Кабинет министров Нидерландов подчеркнул свою приверженность продолжению переговоров с целью выработки решения, которое позволило бы "компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные катастрофой рейса MH17".

"Сегодня мы вызвали в МИД посла России, и эта информация была доведена до его сведения", - говорится в записке.

Ранее Кулеба прокомментировал выход России из группы по МН17.