Володимир Зеленський вручив державні нагороди ветеранам ФК "Динамо-Київ" [ Редактировать ]
Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами футбольного клубу "Динамо-Київ". Він подякував гравцям, які 1975 року під керівництвом Валерія Лобановського вибороли Суперкубок УЄФА, та вручив їм державні нагороди.
Натомість представники "Динамо" подарували Главі держави м'ячі з автографами і фотографіями гравців команди та ретро-футболку сезону 1974-75 років з підписами легенд клубу.
Володимир Зеленський, президент України:
Такої великої перемоги в Україні ніколи не було. Підняття іміджу України, як всередині країни, так і за кордоном - те, чого сьогодні дуже не вистачає. Це можливо робити тільки через такі легендарні перемоги.
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