Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами футбольного клубу "Динамо-Київ". Він подякував гравцям, які 1975 року під керівництвом Валерія Лобановського вибороли Суперкубок УЄФА, та вручив їм державні нагороди.

Натомість представники "Динамо" подарували Главі держави м'ячі з автографами і фотографіями гравців команди та ретро-футболку сезону 1974-75 років з підписами легенд клубу.

Володимир Зеленський, президент України: