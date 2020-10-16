Скандал у дитячому садочку Одеси. Там вихователька приховала травмування дитини і вчасно не повідомила батьків. Лише ввечері тато дізнався про інцидент від самої доньки.

У дитини медики діагностували перелом потиличної кістки! Як виправдовується вихователька?

Усе сталося на подвір'ї цього дитсадка. Чотирирічна Діана не втрималася на металевій конструкції і впала.

Альбіна Донець, мати дівчинки:

Ребенок на нем раскачивался, у нее сорвались ручки, и она, получается, упала затылком об плиты.

Протягом всього дня дівчинку нудило, але вихователька ані "швидку" не викликала, ані батькам не повідомила: просто поклала дитину спати. І лише ввечері, коли прийшов батько, про інцидент дізнався власне від доньки.

Дем'ян Донець, батько дівчинки:

Я возвращаюсь назад к воспитательнице, спрашиваю: так что ж там вообще произошло, почему ребенок вырвал. Она говорит: ну, вырвал, чем-то подавился, папочка, ну, вы не переживайте, понаблюдайте вечером за своей дочкой, если она будет себя плохо чувствовать - обратитесь тогда уже в медицинское учреждение. Но я вас очень сильно прошу клятвенно: не говорите, что это произошло в детском садике!

Уже в лікарні медики діагностували в Діани перелом потиличної кістки: зараз дівчинка на лікуванні. Виховательки на робочому місці немає. У дитсадку кажуть: про інцидент нічого не знали, жінка їх не сповістила. Відомо тільки, що вона телефонувала матері дівчинки, але не додзвонилася. Батькові не повідомила взагалі. Департамент освіти розпочав службову перевірку.

Олена Буйневич, начальник Департаменту освіти та науки Одеської міськради:

Якщо вихователька, яка знала про цю ситуацію, повідомила про це керівника і медичного працівника, тоді звісно відповідальність мають нести люди, котрі повинні були вжити відповідних заходів. Якщо не повідомила - тоді відповідальність буде нести виключно вихователь.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей", а батьки Діани збираються позиватися на виховний заклад.