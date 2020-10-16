На днях состоялся конкурс, который инициировало ДП "Медзакупки" во главе со скандальным Арсеном Жумадиловым по закупке для украинских больниц компьютерных томографов. Результаты этого конкурса оказались более чем неожиданными. Кроме того, что ситуация с томографами и так неоднозначна, так еще и компанию-победителя "АФС Медицинтехнік" выбрали исключительно по критерию наименьшей цены. Об этом сообщается в статье издания "РБК-Украина".



Стоит заметить, что сегодня обеспеченность Украины компьютерными томографами составляет 1,2 на 100 тыс населения. В Венгрии, например, - 0,9, в Великобритании - 1, а в Нидерландах - 1,4. Но если в ДП "Медзакупки" такой тендер посчитали необходимым, то вопросов ни у кого не возникло. Возникли они уже в ходе проведения конкурса.



Как стало известно из расследования журналистов, закупать томографы Жумадилов предлагает у "официального дистрибьютора Philips healthcare". Однако на самом деле оказалось, что для украинцев предлагают не качественное сертифицированное оборудование из США, а китайские аналоги сомнительново качества. И потратить на это Жумадилов предлагает 14,7 миллиона гривен.



Корме того, что томографы не соответствуют техническим условиям, прописаным самим же Жумадиловым и его предприятием, так еще и компания-посредник имеет крайне сомнительную репутацию. Ранее они уже были причастны к уголовному производству о растрате государственных средств.



Напомним, Государственная аудиторская служба с 25 мая по 7 июля проводила проверку госпредприятия "Медзакупивли Украины". Отмечалось, что проверка коснется деятельности госпредприятия за период с 1 ноября 2018 го по 31 мая 2020. Но, к сожалению на официальном сайте Держаудитслужбы данные о результатах проверки отсутствуют.