Посилення карантину: в Ужгороді проінспектували заклади громадського харчування [ Редактировать ]
Ризикує потрапити у зону жорсткого карантину й Ужгород - там теж відчутно більшає хворих. Аби не допустити погіршення ситуації, працівники Держспоживслужби разом з поліцейськими та нашою Мар'яною Мартин вирушили в рейд ресторанами та магазинами.
Чим закінчилась карантинна інспекція?
Магазин взуття ужгородські поліцейські інспектують першим. Продавчиня за прилавком - без маски, та швидко намагається реабілітуватися, але виходить у неї це не одразу.
Ужгородський відділ поліції. Ви повинні перебувати постійно маску в приміщенні. Надягніть, будь ласка, маску на ніс. Вона має бути одягнена як на рот так, і на ніс. - Я просто була на складі, я її зняла і просто викинула, бо нову поміняти.
Без рукавичок та з масками під носом і працівники місцевого кафе.
Добрий день. Нагадуємо вам, що на робочому місці ви повинні бути з одягненою маскою на ніс і на рот, також у рукавичках працювати. - Поки що роблю з гарячим та не можу рукавички. - Одягніть, будь ласка, рукавички тому що ви працюєте з людьми, з їжею.
Не дотримуються маскового режиму й відвідувачі закладів громадського харчування й магазинів.
Обслуговувати клієнтів без масок ви не повинні, тому попереджуйте про те, щоб вони одягали маску. Одягніть будь ласка маску. - Да, да, я одягаю, лиш уже розрахуюся. - Ми робили зауваження, просили одягти, але так він не одягнув.
Дезінфекція у закладі теж під великим питанням.
Ми все обробляємо. - А яким засобами? - Ось цим. - Антисептиком? Антисептик не підходить для обробки. Антисептиком тільки руки обробляти, поверхні і підлогу - спеціальним засобом. - Добре.
За порушення карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Для підприємців він іще більший - від 34 до 170 тисяч гривень. Утім, під час показового рейду поліцейські копійкою не карають. Порушення тільки фіксують і роблять попередження.
Володимир Готник, головний спеціаліст Держспоживслужби Ужгорода:
Роз'яснено, як повинні працювати, які повинні бути засоби для дезінфекції рук, як проводити дезінфекцію приміщень. Майже кожний 2-3 день у нас проводяться рейдові перевірки.
Загалом від початку пандемії поліцейські в Ужгороді та області склали на порушників майже 7 сотень протоколів.
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