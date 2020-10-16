COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
5992 українців інфікувались коронавірусом минулої доби. 92 людей померли. Найбільше смертей у Києві - недуга забрала життя 22 людей.
За даними РНБО, найбільше випадків інфікувань на Харківщині - 544. На Одещині - 502. У Києві - 455.
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