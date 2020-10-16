В пятницу, 16 октября, бывшая супруга известного блогера Дмитрия Стужука, Соня рассказала о том, что он находится в реанимации. Как известно, у пациента начались серьезные осложнения впоследствии COVID-19. Об этом экс-жена поделилась в своем Instagram.

Накануне вечером Соня рассказала о том, что не может связаться с Димой, он не выходил на связь. Она сообщила, что его уже ищут все родственники. Позже стало известно, что больной COVID-19 блогер попал в больницу из-за плохого самочувствия.

"Диме ночью стало стало плохо и его забрали снова в больницу... Все очень плохо. Дима сейчас в очень плохом состоянии в реанимации. Никаких прогнозов совершенно...Я хочу, чтобы отец моих детей жил", - рассказала Соня Стужук у себя в Insta-stories.

Позже экс-жена блогера рассказала подробнее о его состоянии.

"У Димы были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Осложнения пошли на сердце. Его сердце не справляется. Вчера он пережил клиническую смерть. Ему запустили сердце заново, но он уже больше суток не приходил в сознание. Его состояние сейчас крайне тяжелое... Все что я могу сделать, я делаю. Это очень больно и тяжело", - сообщила девушка.

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