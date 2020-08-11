Украинская тревел-блогер трагически погибла в ДТП [ Редактировать ]
Украинская тревел-блогер Валерия, которая известна в сети как ya_lerochka трагически погибла в ДТП в Таиланде. Трагедия произошла в провинции Сураттхани. Об этом в Instagram сообщила подруга погибшей Анна Токарева.
Никогда не могла подумать что буду писать что-то подобное... Но 02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребенка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария...
Также она объявила сбор средств на транспортировку тела Валерии на родину. Судя по аккаунту в Instagram, блогер много путешествовала и делилась с подписчиками фотографиями с Бали, Турции, Вьетнама и прочих популярных туристических мест.
Ранее мы писали о том, как одесский блогер перерезал горло во время суда.
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