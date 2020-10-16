Одна из самых известных зеленых овощей - брокколи, она несет в себе огромную пользу для организма человека, но также, медики отмечают, что она полезна не для всех. Есть категория людей с индивидуальной непереносимостью брокколи, а еще ее нельзя есть тем, у кого нарушена секреция щитовидной железы, передает hronika.info.

Брокколи низкокалорийна и содержит клетчатку, поэтому она очень полезна для тех, кто хочет похудеть, но в то же время, ею нельзя злоупотреблять, потому как огромное количество природной клетчатки способно ухудшить пищеварение и негативно отобразиться на работе желудочно-кишечного тракта. Получается, что брокколи полезна в меру, только в таком случае она ускоряет метаболизм и помогает кишечнику избавляться от ядовитых токсинов и шлаков.

В чем заключается польза брокколи:

1. Положительное влияние на работу сердца брокколи оказывает за счет калия в своем составе.

2. Успокоительный эффект брокколи отражается на нервной системе потому, что в своем составе она имеет фолиевую кислоту. Врачи рекомендуют ее употреблять тем, кто постоянно сталкивается со стрессами.

3. Брокколи благотворно влияет на строение иммунных клеток в организме, за счет чего она укрепляет и защищает иммунную систему.

4. Участие в процессах кроветворения брокколи незаменимо, так как она богата железом.

5. Для опорно-двигательного аппарата брокколи необычайно полезна, ведь она имеет достаточно большую концентрацию кальция в своем составе.

6. Брокколи способна блокировать развитие раковых клеток в организме человека, тем самым препятствуя образованию злокачественных опухолей.

7. Витамин С, входящий в состав брокколи, помогает защитить организм от простудных заболеваний и гриппа.

8. Брокколи очень полезна для диабетиков и людей, которые не могут прожить и дня без сладостей. Все дело в том, что она содержит вещества, которые не дают сахару негативно влиять на сосуды, разрушать их изнутри.

9. Клетчатка из брокколи не только ускоряет обмен веществ, а и выводит лишний холестерин из организма.

10. В брокколи есть вода, а это значит, что при регулярном ее употреблении ваша кожа будет увлажненной, а в организме не произойдет обезвоживание.

Конечно же, самую большую пользу брокколи может принести в сыром виде, но врачи рекомендуют ее готовить и на пару, и варить, и запекать в духовке, а также жарить на небольшом количестве оливкового масла.

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