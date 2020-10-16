Детям необходимо играть в грязи. Такое заявление сделали ученые из Финляндии. По их мнению, такое увлечение способствует укреплению иммунитета, пишет The Guardian.

В исследовании приняли участие 75 детей в возрасте от трех до пяти лет из двух городов Финляндии.

Когда мы увидели результаты, мы были очень удивлены.

Так, одна группа детей играла на открытых площадках, куда добавили лесной дерн. Эти же дети гуляли в лесу. Малыши проводили на улице в среднем 90 минут в день, их поощряли играть с растениями и почвой.

Другая группа находилась в городе.

Специалистам удалось выяснить, что у детей с открытых площадок повысилось разнообразие бактерий на коже, что укрепило иммунитет: в образцах крови увеличилось содержание противовоспалительного белка IL-10.

Исследователи сделали вывод, что детям важно контактировать с микробами, находящимися в верхних слоях почвы.

Ученые также изучают возможность "заселения" детских песочниц различными микробами для укрепления иммунной систему детей в местах, где нет лесной почвы и растений.

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