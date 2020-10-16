Школьник раскопал скелет динозавра возрастом 69 млн лет (фото) [ Редактировать ]
Источник: CNN
12-летний Натан Грушкин, ученик 7-го класса среднеобразовательной школы в Канаде, стал настоящей сенсацией в среде палеонтологов – он один из самых молодых исследователей в этой области, сделавший сенсационное открытие.
Летом 2020 года мальчик раскопал окаменелые останки динозавра, возраст которого составляет 69 миллионов лет. Случилось это во время прогулки мальчика с отцом в канадском заповеднике в каньоне Подкова в Бесплодных землях Альберты.
Несмотря на то, что событие произошло несколько месяцев назад, СМИ узнали от этом лишь сейчас.
Обнаруженные окаменелые останки гадрозавра
"Моя самая заветная мечта – стать палеонтологом сбылась", – комментирует свою находку мальчик в интервью CNN.
Согласно информации от Министерства охраны природы Канады, найденная окаменелость оказалась костью плечевой костью от лапы молодого гадрозавра – динозавра с утиным клювом, который обитал в меловом периоде маастрихтского яруса.
Иллюстрация вероятного внешнего вида гадрозавра
Найденные останки отец и сын отправили фотографии кости в Королевский музей палеонтологии Тиррелла, который идентифицировал окаменелость и направил туда группу палеонтологов. Позднее на этом месте команда ученых обнаружила от 30 до 50 костей одного молодого гадрозавра, которому было около трех или четырех лет – на раскопки понадобилось около двух месяцев.
В заявлении говорится, что кости гадрозавра являются наиболее распространенными окаменелостями, обнаруженными в бесплодных землях Альберты. Но на этом месте было обнаружено несколько скелетов молодых особей, которые ранее не встречались.
Полноценный скелет гадрозавра
Окаменелости в Альберте охраняются законом, поэтому важно, чтобы люди не нарушали целостность древних останков, которые они могут найти.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как древний динозавр умер "человеческой" смертью. Также ранее ученые нашли динозавра со "сверхспособностями".
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