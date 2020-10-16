12-летний Натан Грушкин, ученик 7-го класса среднеобразовательной школы в Канаде, стал настоящей сенсацией в среде палеонтологов – он один из самых молодых исследователей в этой области, сделавший сенсационное открытие.

Летом 2020 года мальчик раскопал окаменелые останки динозавра, возраст которого составляет 69 миллионов лет. Случилось это во время прогулки мальчика с отцом в канадском заповеднике в каньоне Подкова в Бесплодных землях Альберты.

Несмотря на то, что событие произошло несколько месяцев назад, СМИ узнали от этом лишь сейчас.

Обнаруженные окаменелые останки гадрозавра

"Моя самая заветная мечта – стать палеонтологом сбылась", – комментирует свою находку мальчик в интервью CNN.

Согласно информации от Министерства охраны природы Канады, найденная окаменелость оказалась костью плечевой костью от лапы молодого гадрозавра – динозавра с утиным клювом, который обитал в меловом периоде маастрихтского яруса.

Иллюстрация вероятного внешнего вида гадрозавра

Найденные останки отец и сын отправили фотографии кости в Королевский музей палеонтологии Тиррелла, который идентифицировал окаменелость и направил туда группу палеонтологов. Позднее на этом месте команда ученых обнаружила от 30 до 50 костей одного молодого гадрозавра, которому было около трех или четырех лет ­– на раскопки понадобилось около двух месяцев.

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В заявлении говорится, что кости гадрозавра являются наиболее распространенными окаменелостями, обнаруженными в бесплодных землях Альберты. Но на этом месте было обнаружено несколько скелетов молодых особей, которые ранее не встречались.

Полноценный скелет гадрозавра

Окаменелости в Альберте охраняются законом, поэтому важно, чтобы люди не нарушали целостность древних останков, которые они могут найти.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как древний динозавр умер "человеческой" смертью. Также ранее ученые нашли динозавра со "сверхспособностями".