Ученые выяснили, что первые млекопитающие были долгожителями [ Редактировать ]
Источник: National Geographic
Первые млекопитающие жили во много раз дольше современных. К такому выводу пришли палеонтологи из Бристольского университета. Их исследование было опубликовано в журнале Nature.
Ученые исследовали зубы древнейших млекопитающих морганукодона (на фото) и куэнотерия, живших на Земле 221-210 млн лет назад. Это были мелкие насекомоядные животные.
Как показала рентгеноскопия годичных колец зубов грызунов, их жизнь могла длиться до 14 лет, в то время как нынешние животные того же размера, например, мыши, в дикой природе живут всего 1-2 года.
Несмотря на сложно устроенный мозг и продвинутые формы поведения, эти животные жили долго и неторопливо, как рептилии, а не быстро и недолго, как современные млекопитающие.
Анализ останков показал, что скорость кровотока у морганукодона, по всей видимости, была ненамного выше, чем у рептилий и заметно ниже, чем у современных млекопитающих.
Ранее сообщалось, что астероид, убивший динозавров, уничтожил и 90% млекопитающих на Земле.
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